Киев, , 09:19 — REGNUM 7 июня 2021 года состоялась встреча главы компании НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко с советником Госдепа США Дереком Шолле. Об этом написал директор по интегрированным коммуникациям «Нафтогаза» Максим Билявский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что ранее в украинских СМИ появилась информация об отмене данной встречи из-за искажения офисом президента Украины содержания разговора между президентом США Джозефом Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«На самом деле, разговор Юрия Витренко и Дерека Шолле состоялся в понедельник, до того как его «отменил» источник. Диалог был конструктивным» — рассказал Билявский.

Он добавил, что «достоверные источники» также рассказывали о том, что руководство компании находится в Киеве, хотя на самом деле в тот момент делегация «Нафтогаза» находилась в Вашингтоне.

«Как бы заинтересованные лица не пытались дискредитировать наше отстаивание национальных интересов в контексте «Северного потока — 2», мы с новой силой и командным взаимодействием продолжаем борьбу», — подытожил директор по интегрированным коммуникациям компании.

Напомним, ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что после ряда недавних заявлений Зеленского и действий его офиса США сомневаются в надёжности Украины как партнёра. По этой причине была якобы отменена встреча Витренко и Шолле.

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