Екатеринбург,
10 июня 2021, 10:02 — REGNUM В Екатеринбурге за 2021 год планируют отремонтировать 45 участков автомобильных дорог. Уже разгар лета, скоро настанет осень. Всё ли идёт по плану? Успеют ли подрядчики завершить работы в срок?
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ситуацию с ремонтом дорог намедни изучил глава города Алексей Орлов, который побывал на объектах. Одним из них стала улица Викулова. На ней не обошлось без сбоев. Градоначальник даже распорядился ранее о том, чтобы направить компании-подрядчику претензию в связи с несоблюдением сроков выполнения работ. Но затем представитель организации заверил его, что работы ускорены. Ремонт будет закончен в срок, пообещал представитель.
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр ремонта дороги на улице Викулова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В рамках ремонта предстоит обновить покрытия проезжей части, а также тротуаров на участке протяжённостью 560 метров между улицами Татищева и Крауля. Сдать его нужно к 1 августа. Скоро дорожные рабочие должны приступить к асфальтированию проезжей части. Также на участке меняют бордюрный камень и идёт фрезерование.
Ещё одним объектом является участок улицы Металлургов. Здесь предстоит обновить дорожное покрытие площадью 50 тысяч квадратных метров и тротуары, отремонтировать восемь водопропускных труб, а также укрепить обочины. Здесь работы обещают закончить к середине августа. Ну, посмотрим…
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Также чиновник посетил отдалённый посёлок Северка. И заявил о том, что внимание к отдалённым территориям должно быть таким же, что и к остальным территориям Екатеринбурга. Кстати, здесь уже закончены работы по ремонту Набережного переулка. Покрытие проезжей части площадью 1421 квадратный метр обновлено. Также отремонтировано восемь водопропускных труб и укреплены обочины.
А вот реконструкция моста через реку Северка пока только предстоит. Подрядчик приступил к подготовке проектной документации. Когда начнутся и чем закончатся работы на этом объекте, покажет время.
Осмотр дорог в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр дорог в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт школы в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт школы в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт школы в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт школы в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт школы в поселке Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Поселок Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Поселок Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Поселок Северка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Северский карьер
Алексей Колчин © ИА REGNUM