Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM В Екатеринбурге за 2021 год планируют отремонтировать 45 участков автомобильных дорог. Уже разгар лета, скоро настанет осень. Всё ли идёт по плану? Успеют ли подрядчики завершить работы в срок?

Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ситуацию с ремонтом дорог намедни изучил глава города Алексей Орлов, который побывал на объектах. Одним из них стала улица Викулова. На ней не обошлось без сбоев. Градоначальник даже распорядился ранее о том, чтобы направить компании-подрядчику претензию в связи с несоблюдением сроков выполнения работ. Но затем представитель организации заверил его, что работы ускорены. Ремонт будет закончен в срок, пообещал представитель.

Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Осмотр ремонта дороги на улице Викулова Алексей Колчин © ИА REGNUM

В рамках ремонта предстоит обновить покрытия проезжей части, а также тротуаров на участке протяжённостью 560 метров между улицами Татищева и Крауля. Сдать его нужно к 1 августа. Скоро дорожные рабочие должны приступить к асфальтированию проезжей части. Также на участке меняют бордюрный камень и идёт фрезерование.

Ещё одним объектом является участок улицы Металлургов. Здесь предстоит обновить дорожное покрытие площадью 50 тысяч квадратных метров и тротуары, отремонтировать восемь водопропускных труб, а также укрепить обочины. Здесь работы обещают закончить к середине августа. Ну, посмотрим…

Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM Ремонт подъезда к Ново-Московскому рынку Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также чиновник посетил отдалённый посёлок Северка. И заявил о том, что внимание к отдалённым территориям должно быть таким же, что и к остальным территориям Екатеринбурга. Кстати, здесь уже закончены работы по ремонту Набережного переулка. Покрытие проезжей части площадью 1421 квадратный метр обновлено. Также отремонтировано восемь водопропускных труб и укреплены обочины.

А вот реконструкция моста через реку Северка пока только предстоит. Подрядчик приступил к подготовке проектной документации. Когда начнутся и чем закончатся работы на этом объекте, покажет время.

Осмотр дорог в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Осмотр дорог в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт школы в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт школы в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM Ремонт школы в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт школы в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт школы в поселке Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поселок Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поселок Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Поселок Северка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Северский карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM Северский карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM

Северский карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM

Северский карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM

Северский карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM Северский карьер Алексей Колчин © ИА REGNUM