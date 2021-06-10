Москва, 10 июня, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В 2020 году количество сверхбогатых людей в мире увеличилось на 6 тысяч — примерно до 60 тысяч человек. При этом среднегодовые темпы прироста за последние пять лет составляют 9%. Об этом говорится в отчёте о благосостоянии международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Иван Шилов ИА REGNUM Капитал

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Так, концентрация богатства в руках самых состоятельных граждан в России очень высока. Согласно данным отчёта, 40% всех финансовых активов сконцентрированы в руках около 500 человек — это менее 0,0001% населения страны, пишет РБК. Совокупная сумма средств составляет около $640 миллиардов. Сегмент самых состоятельных в России включает примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

В отчёте указывается, что финансовые активы России в период с 2015 по 2020 год увеличивались на 11,3% ежегодно и достигли $1,6 трлн. Средние темпы роста в РФ два последних года составляли 13% и опережали как аналогичные показатели Восточной Европы (12%), так и среднемировые (8,3%).

При этом за тот же период реальные активы в России росли на 9,1% в год и достигли $2,8 триллиона.

Прогноз роста на период 2020—2025 гг. для России составляет 6% в год, что выше среднемирового (5%). Ожидается, что к 2025 году финансовые активы достигнут $3,7 триллиона.

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Также аналитики сообщают, что при сохранении нынешних темпов роста инвестируемого благосостояния (13%) Китай к концу текущего десятилетия может обогнать США по количеству сверхбогатых людей (физлица с совокупными активами свыше $100 млн). Так, по прогнозам, активы сверхбогатых людей в Китае составят $10,4 трлн в 2029 году — больше, чем в любой стране.

США будут вплотную следовать за КНР. Как ожидается, благосостояние данной категории в стране достигнет $9,9 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года бизнесмен Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, стал первым в рейтинге богатейших людей мира. По данным журналистов телеканала CNBC, в данном рейтинге он обошёл главу компании Amazon Джеффа Безоса, который занимает теперь второе место.

Отмечалось, что состояние Илона Маска благодаря повышению курса акций Tesla на фондовых торгах достигло $188 млрд — на $1 млрд больше, чем у Безоса.