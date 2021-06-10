Сургут, Югра, 10 июня, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) обладатель титулов «Самый сильный человек Югры» и «Самый сильный человек Тюменской области» Максим Гамецкий установил рекорд России, сдвинув 40-тонный самолет. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского аэропорта.

Пресс-служба международного аэропорта Сургута Момент установления рекорда

Максим Гамецкий отбуксировал самолёт Boeing 737−500 весом 40 тонн на 15 метров за 39 секунд. Суммарный вес воздушного судна с учётом топлива составлял 40 тонн. Это больше собственного веса спортсмена почти в 400 раз.

Пресс-служба международного аэропорта Сургута Максим Гамецкий

Официальный рекорд России зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула «Самый сильный человек России» Эльбрусу Нигматуллину, который в ноябре 2020 года сдвинул 36-тонный Boeing 737−500 в аэропорту Уфы на 25 метров за 44,58 секунды.