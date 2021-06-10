Уссурийск, Приморский край, , 08:53 — REGNUM В Уссурийске пойдёт под суд женщина, которая в алкогольном опьянении угнала автомобиль и сбила пешехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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В ноябре 2020 года местная жительница, не имея водительских прав, угнала у родственника машину.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила наезд на пешехода на проезжей части, после чего скрылась с места ДТП», — пояснили в прокуратуре.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте ДТП.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, признанный виновным в совершении ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка, намерен обжаловать решение суда.