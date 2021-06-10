Финикс , США, , 08:50 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:98.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. У «Финикса» защитник Девин Букер набрал 18 очков.

Таким образом, в серии до четырёх побед «Финикс» ведёт в счёте — 2:0.

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