Сеул, , 08:51 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 9 июня телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И, с которым обсудил двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Представители двух стран договорились продолжить работу по подготовке визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Министры также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, договорившись укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата. Стороны подтвердили общность целей по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира в регионе.

Чон Ый Ён также выразил надежду на стабильное развитие отношений между США и Китаем, подчеркнув их важность для общих целей мирового сообщества.