Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Принятие всеобъемлющего плана по борьбе с пандемией коронавируса ожидается по итогам саммита Группы семи (G7) в Карбис-Бэй. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 9 июня журналистам.

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По его словам, лидеры государств G7 выступят с совместным заявлением по борьбе с пандемией. Оно будет касаться вакцинации и других вопросов.

«Это будет всеобъемлющий план, нацеленный на то, чтобы помочь положить конец этой пандемии как можно скорее», — сказал Салливан.

Он добавил, что в рамках неформального клуба самых промышленно развитых стран действуют две рабочие группы по вопросам открытия границ и возобновления транспортного сообщения. Группы ориентируются на мнение медицинских экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Группы семи в очном формате пройдёт с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье британского полуострова Корнуолл.

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