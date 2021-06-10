Томск, , 08:46 — REGNUM Губернатор Томской области и президент футбольного клуба «Томь» Сергей Жвачкин назначил главным тренером команды Сергея Жукова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы региона, новый главный тренер для «Томи» является родным. С 1997 год по 2002 он провёл за команду 150 матчей, был капитаном.

«Потом Жуков тренировал тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор», с 2019 года — раменский «Сатурн». Сегодня Сергею пришло время вернуться на родину. Я рад, что он мое приглашение принял», — добавил губернатор.

Сергей Жуков родился 8 мая 1967 года в Казани. В разное время играл в составе команд «Рубин» (Казань), «Торпедо» (Москва), «Абахани» (Бангладеш), «Локомотив» (Москва). В 1988 году стал бронзовым призёром чемпионата СССР. Карьеру футболиста завершил в 2002 году.