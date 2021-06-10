Киев, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1785 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 10 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно опубликованным данным, на Украине госпитализировали 741 человека с COVID-19, 97 человек скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество заражений обнаружили в Киеве и Харьковской области — 216 и 128 случаев соответственно.

Всего за время пандемии выявили 2 219 824 случая заражения, 51 507 человек скончались от последствий COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины предложил продолжить карантин до конца лета, убрав ряд ограничений.

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