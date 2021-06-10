Москва, , 08:43 — REGNUM Высокая температура воздуха может стать причиной возникновения лесных пожаров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Повышенная пожарная опасность также ожидает Ярославскую, Астраханскую, Оренбургскую области и ряд других регионов», — сообщил Вильфанд.

Он также отметил, что повышенный риск возникновения лесных пожаров наблюдается в Татарии, Калмыкии, Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Башкирии, Костромской, Ярославской, Астраханской, Оренбургской областях.

Ранее в Магаданской области в Среднеканском и Ягоднинском районах было объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в связи с высокой пожарной опасностью. Режим ЧС может быть введён в указанных районах 10−12 июня.

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