Кызыл, , 08:40 — REGNUM В Туве за пьяную езду граждан будут отвечать их руководители по работе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, поводом для ужесточения мер стало задержание за езду в пьяном виде учителя, чиновника и работника больницы.

Всего за первую неделю июля инспекторы задержали 56 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них попались на пьяном вождении повторно, за что привлечены к уголовной ответственности.

«Врио главы республики Владислав Ховалыг считает, что нарушения подобного рода не должны оставаться без последствий со стороны руководства коллективов, в которых работают провинившиеся. Он поставил задачу министру общественной безопасности региона разработать перечень поручений по каждому факту вождения в нетрезвом виде», — отметили в правительстве.

Отмечается, что недавнюю аварию в Чаа-Хольском районе, в которой пострадали 20 человек, в том числе дети, спровоцировал пьяный водитель, лишенный к тому же водительских прав. Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП он скрылся с места происшествия.

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