Кишинёв, , 08:41 — REGNUM В Молдавии в течение суток 9 июня выявили 60 случаев заражения коронавирусом в ходе 5051 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 601 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 248 260 человек, в том числе 115 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 231 пациента с COVID-19, из которых 48 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6145 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе четверо — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 40 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5661 теста. Выздоровевшими врачи признали 83 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии продолжается массовая вакцинация от COVID-19. В республике открыто 520 прививочных пунктов. По последним данным, хотя бы одну дозу вакцины получили около 500 тыс. человек.

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