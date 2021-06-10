Ханты-Мансийск, , 08:38 — REGNUM В столице Югры Ханты-Мансийске 15−18 июня пройдёт XII международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС. В 2021 году он пройдет сразу в двух форматах — онлайн и офлайн, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

На сегодняшний день свое участие в IT-форуме подтвердили делегаты из 63 стран мира. Намерены приехать представители дипломатических корпусов Индии, Никарагуа, Уганды, Сьерра-Леоне, Гренады, Доминиканской Республики, Таджикистана и Киргизии. Своим опытом с участниками форума поделятся представители России, Китая, Казахстана, Белоруссии, Малайзии и многие другие эксперты.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено обсуждению аспектов внедрения и использования искусственного интеллекта, вопросов цифровой трансформации в России и мире.