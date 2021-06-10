Москва, , 08:38 — REGNUM В России планируется выработать единый подход к мерам социальной поддержи семей. Об этом рассказал министр труди и социальной защиты Антон Котяков в интервью газете «Известия».

По его словам, в настоящее время сейчас в стране есть меры поддержки семей с детьми, направленные, например, на борьбу с бедностью. Некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну.

Котяков уточнил, что сейчас проводится ревизия мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы привести их к единым правилам. Ввести меры поддержки по единым правилам планируется в 2022—2023 гг.

Как сообщало, новые меры поддержки семей с детьми, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным одобряют 88% граждан.

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