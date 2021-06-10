Вашингтон, , 08:37 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Брок Нельсон. Ещё по шайбе забросили нападающие Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак и Райан Пулок. Российский вратарь Семён Варламов отразил 23 броска из 25.

В составе «Бостона» дубль на счету нападающего Брэда Маршана.

Таким образом, «Айлендерс» выиграли серию со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

Читайте ранее в этом сюжете: «Айлендерс» обыграли «Бостон» и вышли вперёд в серии плей-офф НХЛ