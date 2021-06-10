Москва, , 08:37 — REGNUM В регионах России выявлено в общей сложности свыше 1,9 тыс. объектов, которые опасны для окружающей среды. Об этом 10 июня сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минприроды РФ.

«Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)», — заявили в ведомстве.

Кроме этого, в Минприроды рассказали, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, и еще 88 акций по устранению самых опасных объектов для окружающей среды.

При этом в ведомстве уточнили, что, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, приоритетность ликвидации опасных для природы объектов будет определяться рядом факторов, включая учет оценки влияния объектов на здоровье жителей страны и продолжительность их жизни.

«Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения такой оценки», — добавили в Минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда были обнаружены тысячи мёртвых карпов и карасей.