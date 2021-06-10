Москва, , 08:33 — REGNUM Наделение «коренных народов» Украины особыми правами, предложенное президентом страны Владимиром Зеленским, напоминает об идеях гитлеровской Германии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя законодательную инициативу украинского лидера.

«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — сказал Путин.

Далее он задался вопросом, что тогда будет с людьми со смешанной кровью, например с такими, как украинский президент Зеленский — еврей национальности? Будут ли им измерять черепа циркулем, как в Германии при нацистах, будут ли отделять «настоящего украинца и ненастоящего?»

Российский лидер добавил, что законопроект Зеленского запрещает подвергать дискриминации коренные народы Украины, при этом русский народ к таковым не относится. Следовательно, некоренные народы могут подвергаться дискриминации, предположил он.

Путин назвал подобный документ совершенно неприемлемым, уродливым и не соответствующим нормам международного гуманитарного права. Россия, разумеется, воспринимает эту идею отрицательно, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о коренных народах Украины, призванный обеспечить соблюдение их прав, Зеленский внёс в Верховную раду в середине мая.

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