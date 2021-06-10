Саратов, , 08:40 — REGNUM В Саратовской области 10 июня синоптики прогнозируют дождь с грозой и усиление ветра до 20 м/с.

Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов. Главное управление МЧС России по области рекомендует жителям быть предельно внимательными к собственной безопасности.

Осадки в виде дождя возможны также 11 и 12 июня. Температура воздуха в эти дни по ночам прогреется до +13 градусов, днем — около +25.

ИА REGNUM напоминает, в июне в Саратовской области прогнозируется 75% осадков, в июле-августе — в пределах нормы. Лето с большей долей вероятности в регионе не будет холодным, но и ожидать аномальной жары не стоит.

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