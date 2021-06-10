Джакарта, , 08:33 — REGNUM Представители индонезийского бизнеса надеются, что торговые и инвестиционные отношения между Индонезией и странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут быть улучшены, сообщает информационный портал Bisnis.

В течение 2020 года объем торговли между Индонезией и странами ЕАЭС достиг $2,25 млрд, при этом экспорт Индонезии в регион достиг $1 млрд. Индонезия импортирует товары на сумму $1,28 млрд из стран ЕАЭС.

Один из основных экспортных товаров Индонезии в Россию, пальмовое масло, сталкивается с российской политикой по введению 20-процентного налога на добавленную стоимость. Налоговая стоимость намного выше, чем у других растительных масел.

Индонезия также должна быть готова принять решение совета Евразийской экономической комиссии, отменяющее статус Индонезии как развивающейся страны, получающей льготные тарифы. На основании решения от 5 марта 2021 года, ЕАЭС сократил количество развивающихся стран-бенефициаров со 103 до 29. Индонезия вместе с Малайзией, Вьетнамом, Таиландом, Южной Кореей, Турцией, Китаем, Индией и рядом других стран не будет пользоваться льготными тарифами с 12 октября 2021 года.

В торгово-промышленной палате Индонезии надеются на соглашение о свободной торговле с Россией и странами ЕАЭС. Договор будет способствовать расширению торговой и инвестиционной деятельности.

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