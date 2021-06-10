Киев, , 08:37 — REGNUM Боеспособность вооружённых сил Украины (ВСУ) зависит от поставок топлива из России и Белоруссии. Об этом заявил официальный спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он ответил на вопрос журналиста о целесообразности полного разрыва отношений Украины с Россией и Белоруссией.

«У России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать «нет» и останемся на месяц, на два без топлива в вооруженных силах Украины», — сказал Арестович.

Спикер также добавил, что до конца разорвать отношения с ближайшими соседями Киеву не удастся никогда.

«Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки», — подытожил Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина умудрилась перессориться со всеми соседними странами, потеряв из-за этого десятки миллиардов долларов.

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