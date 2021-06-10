Уфа, , 08:36 — REGNUM Административные дела, возбужденные в отношении граждан за шум ночью, намерены передать на рассмотрение мировым судьям в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сообщается, что депутаты республиканского парламента намерены внести изменения в кодекс Башкирии об административных правонарушениях (КоАП). Документом предполагается исключить из подведомственности административных комиссий рассмотрение дел, которые предусмотрены ст. 13.5 этого Кодекса, и передать их мировым судьям.

Отмечается, что закон об обеспечении покоя граждан и тишины действует в Башкирии с 2011 года. За его нарушение предусмотрена ответственность. В 2020 году административные комиссии рассмотрели свыше шести тысяч дел, при этом виновные лица зачастую уходят от ответственности.

«Это в определенной степени связано с принципом остаточного подхода исполнительного производства в отношении наказаний, накладываемых административными комиссиями. Передача дел судьям значительно повысит эффективность работы по ним, обеспечит как более высокую оперативность рассмотрения дел, так и гарантию привлечения виновных к ответственности», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя госсобрания Башкирии Рустама Ишмухаметова.

По его мнению, после принятия данной нормы аналогичные нарушения в регионе будут сведены к минимуму, поскольку в настоящее время многие жители не воспринимают их серьезно, полагая, что за нарушение тишины не последует наказания.

«Нужно признать, что норма недостаточно эффективна. Мы хотим сделать ее рабочей. Это обеспечит профилактику подобных правонарушений, заставит потенциальных нарушителей уважать закон и права других граждан», — заявил Ишмухаметов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии также намерены внести изменения в закон о туристской деятельности.