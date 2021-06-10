Москва, , 08:37 — REGNUM Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полёты в Албанию.

Два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва — Вена (Австрия), Москва — Будапешт (Венгрия), Москва — Порт-Луи (Маврикия), Москва — Рабат (Марокко) и Москва — Загреб (Хорватия).

По одному разу в неделю будут выполняться рейсы Москва — Бейрут (Ливан) и Москва — Люксембург. Также разрешены один раз в неделю чартеры Москва — Тирана (Албания).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавирусной инфекции в России было приостановлено большое число международных авиарейсов. В настоящее время российские туристы, помимо вышеуказанных стран, могут въехать на отдых в такие государства, как: Абхазия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и Мексика.

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