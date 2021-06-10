Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Суд Хабаровска вынес приговор старшему менеджеру агентства «Альянс-туры» за мошенничество в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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В суде установлено, что 58-летняя женщина, имеющая опыт в сфере туристических услуг, продавала путёвки в Таиланд, Вьетнам, Китай и Приморье.

При этом фигурантка не приобретала авиабилеты и не оплачивала проживание в отеле. Полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению. В общей сложности она присвоила около 4 млн рублей у 26 потерпевших.

Ранее у неё уже была судимость за аналогичное преступление.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени перед судом предстанет бывший главный бухгалтер детско-юношеского центра «Старт» по обвинению в хищении более 10,5 млн рублей.