Сеул, , 08:29 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 562 087 человек. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 10 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 9 794 163 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 19,1%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 6 781 289 человек, а препаратом Pfizer — 3 012 874 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 23 528 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 349 485 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 611 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 146 303.

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