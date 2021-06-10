Москва, , 08:27 — REGNUM Парки Москвы ко Дню России подготовили для горожан праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на сайте градоначальника.

Детям взрослым предложат сделать своими руками один из символов России — матрёшку, нарисовать акварельный этюд и освоить пластилинографию.

Также в праздничный день 12 июня на страницах парков Москвы в социальных сетях состоятся мастер-классы, концерты с песнями прошлых лет и лекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве детские центры творчества специально ко Дню России подготовили для школьников праздничную программу.

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