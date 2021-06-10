Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Главная цель, к которой будет стремиться председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия, находясь в парламенте Грузии, это — проведение досрочных парламентских выборов. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 9 июня лидер ЕНД заявил на пленарном заседании парламента.

Мелия впервые выступил с речью в парламенте десятого созыва после семи месяцев бойкота его партией законодательного органа. Он отметил, что ему не комфортно присутствовать в зале, так как многие депутаты, сидящие в нём, ранее голосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.

«Почему я здесь сегодня? Единственное, почему я вошёл в этот зал вместе со своими друзьями, чтобы вывести каждого из вас из этого зала как можно скорее для того, чтобы после этого общественность получила возможность избрать настоящий парламент и избрать легитимную власть», — сказал лидер ЕНД.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса.

Впоследствии Мелия заявил, что его партия войдет в парламент, но он отказался подписать соглашение с властями.

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