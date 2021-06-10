Москва, , 08:26 — REGNUM На данный момент оснований для пересмотра списка недружественных для России стран нет, США могут быть исключены из него, если прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Об этом 10 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также замглавы российского МИД уточнил, что Вашингтону нужно отказаться от наступления на внешнеполитические и экономические интересы России, от постоянного вмешательства во внутренние дела страны (которое иногда происходит в вызывающей, предельно грубой форме), а также от противодействия партнерства с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.

«До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент», — добавил Рябков.

При этом ранее правительство России утвердило список недружественных стран, в который входят Чехия и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен дать понять президенту России Владимиру Путину в ходе саммита в Женеве, что «Америка вернулась».