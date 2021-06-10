Лесной, Свердловская область, , 08:25 — REGNUM Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП с гибелью шести человек, которое произошло утром 10 июня в городе Лесной Свердловской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления.

По предварительным данным, служебный автобус вёз работников местного комбината на смену. В салоне находились несколько десятков человек. В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) утра у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие.

Погибли шесть человек, все они были пешеходами. Из числа находившихся в автобусе травмы получили пять человек.

На месте трагедии работает следственная группа. Следователи осматривают место ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

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