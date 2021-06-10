Лима, , 08:26 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Дельта», обнаруженного в Индии в октябре 2020 года, выявили в Перу. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Оскара Угарте.

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"Диагноз поставлен 78-летней пациентке. Случай заражения был подтвержден в регионе Арекипа», — пояснил Угарте.

На данный момент в Перу зарегистрировано около 1,9 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов достигло 186 тысяч.

Отмечается, что дельта-вариант коронавируса был замечен в более чем в 60 странах и «он более передаваем», чем альфа-вариант, который впервые был зафиксирован в Великобритании.

Напомним, в начале июня 2021 года главный санитарный врач Алтая Леонид Щучинов сообщил, что в регионе зарегистрированы британский, индийский и южноафриканский штаммы коронавируса.

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