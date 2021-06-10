Красноярск, , 08:23 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники лесопожарного центра ликвидировали два крупных пожара в Енисейском районе. Работы по тушению осложнялись тем, что очаги возгораний действовали на шелкопрядниках.

«Местность там болотистая, завалена большим количеством сухих и погибших деревьев, в основном лесным пожарным приходилось работать вручную. Ситуацию усугубляли сильные порывы ветра в течение нескольких дней», — рассказали в краевом правительстве.

Для тушения пожаров было мобилизовано более 300 высокопрофессиональных лесных пожарных. Туда, где было возможно, доставили десять единиц спецтехники. Для переброски групп по кромке пожара задействовали авиацию. Оперативно была снята угроза населенным пунктам.

По оперативной информации на 8:00 (время местное) сегодня, 10 июня, на территории Красноярского края зарегистрированы семь лесных пожаров — на площади 64 га. Очаги возгораний действуют в Енисейском, Богучанском, Мотыгинском и Кежемском районах. Угрозы населённым пунктам нет, уверяют власти.