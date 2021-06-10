Горно-Алтайск, , 08:20 — REGNUM В отношении руководства Турочакского района Республики Алтай проведут служебную проверку. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин по итогам поездки в район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, глава проконтролировал ход строительства водопровода, канализации и очистных сооружений в сёлах Артыбаш и Иогач. В Иогаче готовность объектов составляет от 19 до 65%, в Артыбаше — 25−76%. Главной проблемой строительства министр регионального развития Константин Зорий назвал неудовлетворительную работу районной администрации, которая является заказчиком.

По словам Хорохордина, руководитель муниципалитета с 2019 года даёт ему гарантийные обязательства об устранении отставания «в ближайшее время».

«Как мы видим, работы не двигаются. Напрашивается вывод о том, что он не способен организовать реализацию таких проектов — технологически не очень сложных. Таким образом, лишает жителей сёл Иогач и Артыбаш собственного водопровода, канализации и очистных сооружений», — отметил он.

В результате затягиваются сроки реализации мероприятий по сохранению экосистемы Телецкого озера. Напомним, что сёла расположены на северном берегу озера. В связи с этим глава региона поручил провести в отношении руководства района как заказчика.