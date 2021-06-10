Мадрид, , 08:19 — REGNUM Члены национальной команды по футболу Испании будут привиты от коронавирусной инфекции перед матчами европейского футбольного чемпионата Евро-2020. Об этом 9 июня сообщило издание El Pais со ссылкой на заявление испанского минздрава.

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9 июня у капитана сборной Серхио Бускетса и защитника Диего Льоренте было выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Польском футбольном союзе объявили вакцинации против COVID-19 перед Евро-2020 19 футболистов сборной Польши.

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