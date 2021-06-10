Сургут, Югра, , 08:18 — REGNUM В Сургуте из городского бюджета выделено 2,9 млн рублей на праздничное оформление улиц ко Дню России. Об этом на брифинге сообщил главный архитектор муниципалитета Сергей Солод.

Средства потрачены на конструкции из флагов, пять панно с изображением достопримечательностей, десять баннеров. По словам главного архитектора Сургута, прошлогоднее убранство пришлось заменить из-за новой дизайн-концепции общероссийского праздника.

Кроме того, новые современные конструкции для праздничного убранства города власти Сургута закупят в 2022 году.