Москва, , 08:25 — REGNUM Пренебрежительная позиция властей Украины по поводу волеизъявления жителей Крыма давно известна Москве, заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом глава государства прокомментировал форму украинской сборной по футболу.

«Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия», — заявил российский лидер в интервью телеканалу «Россия 24».

Путин напомнил, что демократия — это власть народа, «народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине представил новый комплект формы сборной страны для участия на Евро-2020, на которой присутствует лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также нанесены очертания Украины с полуостровом Крым в составе.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» был весной 1941 года принят как приветствие у членов Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активно сотрудничавших с нацистами во время Великой Отечественной войны.

Читайте также: Посольству США понравилась форма сборной Украины по футболу на Евро-2020