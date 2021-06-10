Южно-Сахалинск, , 08:18 — REGNUM Министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков 10 июня написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Отмечается, что Буренкову предложили остаться в органах исполнительной власти области и перейти в инвестиционный блок. Он имеет профильное экономическое образование — окончил МГУ.

Сергей Буренков возглавлял министерство с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник внутренней службы Владислав Владимирович Дзюба назначен начальником Управления федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН РФ) по Башкирии.