Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам торгов 9 июня цена на нефть марки Brent подешевела на 0,17%, до $72,00. Цена повышалась до $72,84 за баррель. На американской сессии трейдеры стали фиксировать прибыль на фоне укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Индекс доллара развернулся вверх в преддверии публикации инфляционного отчета в США. На сегодня он является ключевым событием для всех рынков.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 29 мая — 4 июня запасы нефти в стране сократились на 5,241 млн баррелей, до 474 млн баррелей (прогноз был — 2,036 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 7 млн баррелей, до 241 млн баррелей (прогноз был +300 тыс. млн баррелей), запасы дистиллятов — на 4,4 млн баррелей, до 137,2 млн баррелей (прогноз был +1,3 млн баррелей).

Добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в день, до 11 млн баррелей в день.

Особый интерес для нефтяного рынка представляет ежемесячный отчет ОПЕК, который выйдет 10 июня. В отчете будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на мировом нефтяном рынке.

Сегодня, 10 июня, на торгах в Азии нефть стоит $71,64 (-0,50%). Бычий тренд сохраняет силу, поскольку трейдеры ставят на восстановление мировой экономики и повышение спроса на энергоресурсы.

Серьезную нисходящую коррекцию нужно ожидать при достижении ценой зоны $75,00−77,00.

Высокую волатильность стоит ожидать после выхода отчета CPI. Если показатель совпадет с прогнозами, доллар продолжи дешеветь, а нефть дорожать.

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