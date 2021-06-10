Пролетарский район, Ростовская область, 10 июня, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Ростовской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Авиапроисшествие в Ростовской области

Авиапроисшествие случилось примерно в 21:00 мск 9 июня. В это время в экстренные службы поступила информация о жёсткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный Пролетарского района. В результате инцидента пострадал пилот.

Пострадавший мужчина доставлен в центральную районную больницу Пролетарского района.