Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрировано ещё несколько палов сухой травы, которые удалось оперативно потушить. Это следует из обновлённых данных ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 9 июня спасатели десять раз выезжали на тушение травяных пожаров. Наибольшее число возгораний, как и сутками ранее, произошло в Ульяновске — восемь. По одному палу сухой травы зарегистрировано в Барышском и Сенгилеевском районах.

За последние сутки общая площадь возгорания сухой травы составила 0,2 гектара.

Кроме того, 9 июня произошло семь техногенных пожаров, 91 случай возгорания мусора, семь фактов загорания тополиного пуха.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Ульяновской области произошло 16 травяных пожаров, все — в Ульяновске. Общая площадь возгорания составила 0,045 гектара.

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