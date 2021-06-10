Казань, , 08:25 — REGNUM В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении мирового судьи Ново-Савиновского района Казани в отставке по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ ранее удовлетворила представление председателя СКР на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника пожарно-спасательной части, которого взяли под стражу 18 мая 2020 года.

Мужчины, по версии следствия, решили незаконно сбывать наркотические вещества, используя служебное положение. 16 мая 2020 года их деятельность пресекли после того, как они забрали наркотическое вещество из тайника для последующего сбыта. В Зеленодольском районе Татарии сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с наркотическими веществами в автомобиле, на котором они передвигались.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнеуслонском районе Татарии на стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД в феврале остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Красноярска. Во время личного досмотра в дорожной сумке мужчины обнаружили два свертка с различными веществами.

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