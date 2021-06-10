Москва, , 08:25 — REGNUM Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, экстремистская организация, запрещенная в России), а также движение «Штабы Навального» (экстремистская организация, запрещенная в России) признаны экстремистскими и запрещены по решению Мосгорсуда. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе суда.

Как указали в пресс-службе, слова представителя которой приводит РИА Новости, этим решением был удовлетворен административный иск московской прокуратуры.

Как считает надзорное ведомство, ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента) осуществляла действия, ведущие к «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» с целью изменения основ конституционного строя в стране, «в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Кроме того, суд постановил обратить имущество организации, которое останется после удовлетворения требований кредиторов, в пользу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале нынешнего года структуры блогера Алексея Навального организовали массовые незаконные акции в России, с попытками провокаций сотрудников полиции и ОМОН.

Также некоторые соратники данных структур публиковали фото нацистских преступников на сайте Бессмертного полка, а сам блогер оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны и нелицеприятно высказывался о Параде Победы.