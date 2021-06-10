Лесной, Свердловская область, , 08:13 — REGNUM В Свердловской области проверят техническое состояние служебного автотранспорта, который задействован в перевозках людей. Такое поручение территориальным прокурорам дал областной прокурор Борис Крылов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Проверки предстоит провести с привлечением подразделений ГИБДД. Кроме технического состояния будет изучено соблюдение требований в регионе законодательства о транспортной безопасности.

Поводом для такой меры стала авария, которая произошла 10 июня в Лесном. Как сообщало ИА REGNUM, автобус въехал в остановку. Погибли шесть человек. По предварительным данным, у транспорта отказали тормоза.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале назвали возможную причину смертельного ДТП с автобусом