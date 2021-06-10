Уфа, , 08:16 — REGNUM Массовое ДТП с участием грузовиков произошло на автотрассе в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 июня в Иглинском районе. Автомобиль «Газель Next», за рулем которого находился 34-летний мужчина, проживающий в Свердловской области, двигался по автотрассе Самара — Уфа — Челябинск.

По одной из версий, на 1514 км этой дороги этот автомобиль столкнулся с попутной автомашиной «Nissan Almera», которая остановилась, чтобы повернуть налево. Получив удар, «Nissan» откинуло на встречные автомобили грузовик «Mercedes-Benz Actros» и ГАЗ «Валдай». От удара «Валдай» наехал на встречную автомашину «Skania».

Отмечается, что в этом ДТП пострадали 52-летняя жительница Уфы, которая управляла автомобилем «Nissan» и её 12-летний сын. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб мужчина.