Оренбург, , 08:12 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор по резонансному делу об избиении подростками прохожего. Трое злоумышленников получили от трех с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Молодых людей 2002, 2003 и 2004 г.р. признали виновными по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Напомним, ночью 19 февраля 2020 года парни, являвшиеся на момент преступления несовершеннолетними, жестко избили прохожего. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Оренбуржец 2002 года рождения приговорен к четырем с половиной годам и десяти дням лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Молодой человек 2003 г.р. получил четыре с половиной года в воспитательной колонии. Третьему фигуранту уголовного дела назначено три с половиной года в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.

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