Джакарта, , 08:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердили, что землетрясение произошло 10 июня в 09:42 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 207 км к северо-западу от Мелонгуане. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,4 произошло на севере острова Ломбок в Индонезии.

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