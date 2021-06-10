Москва, , 08:10 — REGNUM В ходе европейской сессии 9 июня курс доллара снижался до 71,98 руб. Бычий импульс нацвалюте придали повышение нефтяных котировок и общее ослабление доллара США на глобальном валютном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов на Мосбирже рубль укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,01%, до 72,30 руб., евро/рубль — на 0,06%, до 88,08 руб. Пара фунт/рубль упала на 1,04%, до 102,06 руб.

К закрытию вечерней сессии рубль растерял очки против доллара и евро, сохранив прибыль против британского фунта. Индекс доллара резко сменил направление на американской сессии.

Это произошло на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США перед важными событиями. Из-за укрепления доллара покупатели в нефти стали фиксировать прибыль.

Сегодня, 10 июня, в США выйдет отчёт с данными по потребительским ценам (CPI). Он должен прояснить, когда ФРС США начнёт отказываться от стимулов и ужесточать денежно-кредитную политику. Европейский центральный банк объявит о своих политических решениях.

На торгах в Азии 10 июня нефть стоит $71,64 (-0,50%). С открытия утренней сессии рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок.

Несмотря на повышение индекса доллара и коррекцию по нефти, по доллару сохраняется медвежий тренд с целью 70,50 руб.

Как только выйдет отчёт по инфляции в США, участники рынка опять переключат внимание на встречу Путина и Байдена, а также заседание ЦБ РФ, на котором ожидается повышение ключевой ставки.

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