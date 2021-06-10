Лесной, Свердловская область, 10 июня 2021, 08:26 — REGNUM В Свердловской области в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в городе Лесной погибли шесть человек, сообщил 10 июня руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
По данным СМИ, все погибшие в ДТП — пешеходы, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.
Инцидент произошел около контрольно-пропускного пункта у входа на территорию завода. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
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