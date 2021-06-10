Гонконг, Китай, , 08:10 — REGNUM В Гонконге для стимулирования вакцинации от нового коронавируса будет проведена серия лотерей с призами на общую сумму более $14 млн. Об этом 10 июня сообщает газета South China Morning Post.

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Инициаторами и спонсорами розыгрышей, победители которых получают дорогостоящие призы, являются заинтересованные в нормализации экономической ситуации представители крупного бизнеса и политики. В частности, для полностью привитых граждан мегаполиса призом может оказаться квартира стоимостью $1,4 млн, автомобиль Tesla или усыпанные бриллиантами часы Rolex. Также в списке призов — смартфоны iPhone, несколько десятков тысяч бесплатных авиабилетов, путешествия на круизных лайнерах, проживание в отелях и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, частный сектор Гонконга зафиксировал более благоприятные условия для ведения бизнеса четвёртый месяц подряд в мае, так как индекс деловой активности (PMI) достиг лучшего уровня с февраля 2014 года.

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