Париж, , 08:08 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 3 часа 47 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5.

Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который является 13-кратным победителем Roland Garros.

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