Вашингтон, 10 июня 2021, 08:08 — REGNUM Более десяти членов палаты представителей США из числа демократов призвали свою коллегу-законодателя Ильхан Омар 9 июня объясниться в связи с ее заявлением, в котором она приравняла США и исламских радикалов, сообщает New York Post.
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По его словам, игнорирование различий между демократическими странами, в которых действует принцип верховенства закона, и организациями, которые занимаются терроризмом, «в лучшем случае дискредитирует предполагаемый аргумент, а в худшем — отражает глубоко укоренившиеся предрассудки».
Напомним, член палаты представителей из числа крайне левых демократов Ильхан Омар сравнила США с радикальными группировками ХАМАС и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написав в Twitter, что все они совершили «неописуемые зверства».