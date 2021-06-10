Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Более десяти членов палаты представителей США из числа демократов призвали свою коллегу-законодателя Ильхан Омар 9 июня объясниться в связи с ее заявлением, в котором она приравняла США и исламских радикалов, сообщает New York Post.

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«Приравнивание США и Израиля к ХАМАС и «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является столь же оскорбительным, сколь и ошибочным», — говорится в заявлении, сделанном конгрессменом Брэдом Шнайдером.

По его словам, игнорирование различий между демократическими странами, в которых действует принцип верховенства закона, и организациями, которые занимаются терроризмом, «в лучшем случае дискредитирует предполагаемый аргумент, а в худшем — отражает глубоко укоренившиеся предрассудки».

"США и Израиль несовершенны и, как и все демократии, временами заслуживают критики, но такие ложные сравнения оправдывают террористические группы», — указали законодатели.

«Мы призываем конгрессмена Омар, поставившую США и Израиль в одну категорию с Хамасом и «Талибаном:(организация, деятельность которой запрещена в РФ), разъяснить свои слова», — добавили они.

Напомним, член палаты представителей из числа крайне левых демократов Ильхан Омар сравнила США с радикальными группировками ХАМАС и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написав в Twitter, что все они совершили «неописуемые зверства».